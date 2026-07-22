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Cinema

4º Bonito CineSur terá charlas gratuitas com nomes do cinema e da televisão

Encontros reunirão artistas, cineastas, críticos e profissionais do audiovisual durante o festival

Redação O Pantaneiro

Publicado em 22/07/2026 às 15:57

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Ator Paulo Betti ministrará a charla "Interpretação para Cinema e TV" / Globo/Sergio Zalis

O 4º Bonito CineSur (Festival de Cinema Sul-Americano) começa nesta sexta-feira (24) e segue até o dia 01º de agosto, com uma programação gratuita que vai muito além das exibições de filmes. Entre as atrações estão as charlas cinematográficas - espaço dedicado a palestras, conversas e troca de experiências entre profissionais do audiovisual e o público no Centro de Convenções de Bonito.

Os encontros serão na Sala Glauce Rocha e contarão com cineastas, artistas, jornalistas, críticos, professores e agentes do mercado para discutir diferentes aspectos do cinema sul-americano, desde sua trajetória até os desafios da atualidade.

A proposta é estimular o diálogo, fortalecer redes de colaboração entre os países da América do Sul e promover reflexões sobre memória, criação, políticas públicas, mercado audiovisual e valorização das identidades culturais. O acesso é gratuito, e não é necessário realizar inscrição prévia.

As charlas começam no dia 26 de julho, às 14h30, com "Vozes Femininas Sul-Americanas", reunindo representantes de diferentes países. No dia 27 de julho, também às 14h30, o executivo Gabriel Cohen falará sobre o processo de produção e licenciamento de conteúdos da Globo. Já em 28 de julho, às 14h30, será realizada a charla "A Crítica no Cinema", com participação de Cecília Diez (Argentina), Rodrigo Fonseca e Zé Geraldo Couto.

No dia 30 de julho, às 14h30, o documentarista Vincent Carelli abordará os 40 anos do projeto Vídeo nas Aldeias. Encerrando a programação, o ator Paulo Betti ministrará a charla "Interpretação para Cinema e TV", no dia 31 de julho, também às 14h30.

Ao longo de oito dias, o Bonito CineSur também exibirá filmes inéditos, produções sul-americanas, obras sul-mato-grossenses e sessões voltadas ao público infantil, além de promover encontros entre realizadores, críticos e espectadores, consolidando-se como um dos principais festivais dedicados ao cinema da América do Sul.

A agenda completa, com horários, locais e atrações de cada dia, pode ser consultada no site oficial e nas redes sociais do festival.

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