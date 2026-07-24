4º Bonito CineSur reúne grandes nomes do cinema a partir desta sexta

Reynaldo Gianecchini, João Moreira Salles e Paulo Betti são alguns dos nomes confirmados no 4º Bonito CineSur / Divulgação oficial/Montagem O Pantaneiro

O 4º Bonito CineSur (Festival de Cinema Sul-Americano) começa nesta sexta-feira (24), reunindo produções de diversos países, convidados renomados e uma extensa programação gratuita, que segue até o dia 01º de agosto. O evento transforma a cidade em um dos principais polos do audiovisual sul-americano durante oito dias de exibições, debates, oficinas e encontros com o público.

A cerimônia oficial de abertura será realizada às 19h30, no Auditório Kadiwéu, no Centro de Convenções de Bonito, com apresentação do ator Reynaldo Gianecchini. Em seguida, será exibido o longa-metragem Querido Trópico, coprodução entre Panamá e Colômbia dirigida por Ana Endara, escolhido para abrir a programação da quarta edição do festival.

Ao longo de oito dias, o público poderá acompanhar mostras competitivas, sessões especiais, filmes inéditos, produções sul-americanas, obras sul-mato-grossenses e exibições voltadas ao público infantil. A programação também inclui cine debates, encontros entre realizadores e espectadores, além das atividades do Bonito CineSur Educa, com oficinas, cursos e palestras voltados à formação de novos profissionais do audiovisual.

Entre os convidados confirmados estão o ator Paulo Betti, que ministrará a charla "Interpretação para Cinema e TV", o documentarista João Moreira Salles, responsável pela Aula Magna "O problema do documentário", e Vincent Carelli, que abordará os 40 anos do projeto Vídeo nas Aldeias. Também participam críticos, pesquisadores, produtores, jornalistas e representantes do mercado audiovisual sul-americano.

Outro destaque da programação são as charlas cinematográficas, espaço de palestras e debates sobre o cinema sul-americano. Os encontros discutirão temas como protagonismo feminino, crítica cinematográfica, produção audiovisual, políticas públicas e mercado, reunindo profissionais de diferentes países da América do Sul. O acesso é gratuito e não exige inscrição prévia.

Consolidado como um dos principais festivais de cinema do continente, o Bonito CineSur busca fortalecer a integração cultural entre os países sul-americanos, incentivar a formação de novos talentos e ampliar o acesso do público às produções audiovisuais da região. A programação completa, com horários, locais e atrações de cada dia, está disponível no site oficial do festival.

O evento é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura em parceria com o Ministério da Cultura. Conta com o patrocínio da máster do Banco do Brasil e da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, da EMGEA (Empresa Gestora de Ativos), do Sesc-MS (Serviço Social do Comércio) e da Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Também tem o apoio da Prefeitura de Bonito, da Fundtur (Fundação de Turismo) e do Estado de Mato Grosso do Sul.