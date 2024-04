Abertas as inscrições para torneio de Pesca Esportiva em Águas do Miranda

Tem início nesta terça-feira, 2 de abril, as inscrições para o 2° torneio de Pesca Esportiva do Distrito Águas do Miranda Bonito/MS na modalidade pesque e solte, que acontece entre os dias 26 e 28 de abril de 2024, como parte da programação do Festival de Pesca do distrito, que inclui ainda, shows com artistas locais e regionais, feira de exposições, praça de alimentação, palestras, oficinas e pescaria infantil no domingo (28).

Dia 26 de abril (sexta-feira): A partir das 18hrs, entrega dos kits e orientação geral do campeonato de pesca esportiva. Local: pátio da organização do evento.

Dia 27 de abril (sábado): Realização do campeonato de pesca esportiva para adultos. Conforme determinação do regulamento próprio, as equipes inscritas deverão usar seu kit de competição. Início às 6h da manhã por ordem de chegada e encerramento

às 16h. Após às 16h inicia as aferições dos vídeos dos competidores.

Não haverá largada. Assim que os competidores estiverem no local e horário de partida informado pela organização (a partir das 6h da manhã), será feita a conferência dos participantes e documentos e está liberada a saída das embarcações.

Às 16h é o encerramento do torneio e a partir das 17h não será permitida a entrada na fila para a aferição dos vídeos. Assim que as equipes chegarem para a aferição dos vídeos deverão entrar na fila, conforme ordem de chegada.

A partir das 19hrs entrega dos troféus e das premiações.

Dia 28 de abril (Domingo): Realização do campeonato de pesca esportiva infantil no período da manhã, das 9h às 11h no Pesqueiro Genipapo, entrega de premiações e encerramento do Festival.

OBS: O competidor infantil deverá estar acompanhado pelo seu responsável legal, cumprindo todas as normas de segurança.



As inscrições e o regulamento estão disponíveis pelo link https://forms.gle/uRP9K1BqxRD3u4iE7 .

São gratuitas e estão limitadas em 60 equipes, sendo contabilizadas por ordem de preenchimento do formulário e enviadas pelo link. Para maiores informações, falar com Secretaria de Turismo de Bonito (67) 99254-8990 ou com o Bonito Convention & Visitors Bureau 3255-2207

O campeonato será na modalidade pesque e solte, seguindo as medidas de pescado estabelecidas pelos órgãos fiscalizatórios, sendo uma única categoria de disputa: por dupla ou trio, incluindo o guia de pesca/piloteiro, concorrendo na mesma modalidade e mesmo regulamento. As equipes inscritas para pesca em dupla ficam proibidas de levar o terceiro pescador.

O trecho da competição será no Rio Miranda do trecho a partir do Rio Nioaque até o Pesqueiro do DAVI, não sendo permitido ultrapassar esse limite. Ressalta-se que no Rio Nioaque não é permitido pescar, assim como próximo das cachoeiras e corredeiras, conforme legislação.

As equipes deverão gravar vídeos comprovando o tamanho do peixe, no qual devem aparecer o número da equipe e a medida do peixe e selecionar apenas UM vídeo POR CATEGORIA.

Serão premiados os três maiores: Dourado, Peixe de Escama e Peixe de Couro.