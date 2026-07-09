Abraai de Anastácio encanta público e leva poesia e ancestralidade à 10ª FLIB

Um dos destaques da programação foi o encontro com o escritor indígena Daniel Munduruku / Divulgação

A Abraai (Academia Brasileira de Autores Aldravianistas Infantojuvenil) de Anastácio foi destaque na programação desta quarta-feira (08) da 10ª FLIB (Feira Literária de Bonito). Realizado na Praça da Liberdade, o evento reúne literatura, música, teatro e diversas atividades voltadas à formação de leitores e à valorização da cultura.

Representada por cerca de 30 crianças e adolescentes indígenas Terena da Aldeia Aldeinha, a academia apresentou a instalação poética Árvore de Aldravias, criada especialmente para esta edição da feira. A obra reuniu materiais reaproveitados, como caixinhas de leite e alumínio, transformados em folhas coloridas que exibiam mais de 170 aldravias produzidas pelos acadêmicos e seus coordenadores.

Além da proposta visual, a instalação ofereceu uma experiência sonora e bilíngue. Por meio de QR Codes distribuídos entre as folhas, os visitantes puderam ouvir a declamação dos poemas em língua portuguesa e em língua Terena. As gravações foram realizadas pelo professor indígena Jessé Nimbú e pelos próprios integrantes da Abraai, valorizando a oralidade e fortalecendo a preservação da língua indígena.

A Árvore de Aldravias esteve entre os espaços que despertaram a atenção do público durante a FLIB, atraindo visitantes de diferentes idades. Entre eles esteve o ator Paulo Betti, que conheceu o trabalho desenvolvido pela academia.

Outro destaque da programação foi o encontro com o escritor indígena Daniel Munduruku, um dos principais nomes da literatura indígena brasileira. Durante a atividade, o autor conversou com os jovens escritores sobre sua trajetória, suas obras e a importância da literatura como instrumento de valorização das culturas originárias.

Em um momento marcado pela emoção, as crianças e adolescentes apresentaram seus trabalhos, fizeram perguntas ao escritor e entregaram o livro artesanal "Nosso Encontro em Aldravias", produzido coletivamente pelos acadêmicos. A atividade proporcionou um intercâmbio de experiências entre autores de diferentes gerações e reforçou o protagonismo dos jovens indígenas na produção literária.

Fundada em 2019, a Abraai de Anastácio é coordenada por Flavia Rohdt, Reinaldo Rohdt e Noelane Dias Lemes. A academia atende aproximadamente 30 crianças e adolescentes indígenas Terena da Aldeia Aldeinha, desenvolvendo atividades permanentes de incentivo à leitura, à escrita e à formação de novos autores.

Na avaliação da academia, a participação na 10ª FLIB representou mais uma oportunidade de compartilhar a produção literária desenvolvida pelos jovens escritores indígenas e ampliar o diálogo com o público. A receptividade à Árvore de Aldravias e o encontro com Daniel Munduruku reforçaram a importância de iniciativas que unem literatura, cultura, sustentabilidade e valorização da ancestralidade, levando a experiência construída em Anastácio para um dos principais eventos literários de Mato Grosso do Sul.

Sobre o evento

Integrante do calendário cultural de Mato Grosso do Sul, a FLIB reafirma, em sua décima edição, o compromisso com a educação, a cultura e o fortalecimento da identidade cultural de Bonito, transformando a cidade em um grande ponto de encontro entre livros, escritores e leitores.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento.

*Crédito das fotos: Divulgação e Elis Regina Nogueira