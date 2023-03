Acidente com boi mata passageiro e fere adolescente entre Miranda e Bodoquena

Rodovia MS-389 onde aconteceu o acidente / Divulgação Governo do Estado

Um acidente na MS-339 entre Miranda e Bodoquena acabou na morte de Marcos Gonçalves Frete, de 27 anos. Ele estava como passageiro de um veículo Volkswagen Gol. No carro ainda estavam uma mulher e um adolescente de 13 anos.

Segundo o site Bonito Informa, os outros três ocupantes, motorista, adolescente e a mãe do garoto, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para unidade de saúde da região.

O acidente aconteceu por volta das 23 horas do dia 28 de fevereiro. O motorista do carro acabou atropelando o boi no Km-42, sendo que com o impacto da batida Marcos morreu no local antes da chegada do socorro.

O menino e a mãe tiveram ferimentos leves. Ainda não se sabe o estado de saúde do motorista.