Acidente na ponte sobre o Rio Miranda revela problemas estruturais anunciados

Um acidente na ponte sobre o Rio Miranda, localizada no distrito de Águas do Miranda, em Bonito, na manhã desta terça-feira (4), destacou sérios problemas estruturais já previstos para a infraestrutura local. O acidente envolveu dois caminhões carregados que trafegavam no sentido Bonito/ Anastácio e um veículo Palio Weekend Adventure que se deslocava na direção oposta.

De acordo com apurado pelo jornal O Pantaneiro, o peso dos caminhões fez com que uma parte da ponte se levantasse, criando uma situação de risco iminente.







O Palio Weekend Adventure, conduzido por um morador de Campo Grande que estava a caminho de Bonito a trabalho, não conseguiu evitar a colisão com a estrutura levantada. Como resultado, o veículo sofreu danos significativos, incluindo quatro pneus estourados, rodas danificadas, um radiador furado e os airbags acionados. Apesar da gravidade dos danos ao carro, o condutor não sofreu ferimentos.

Este incidente não é uma surpresa para os residentes e motoristas da região, que há algum tempo alertam sobre o estado precário da ponte. Problemas estruturais recorrentes foram frequentemente reportados, e os avisos sobre a deterioração da infraestrutura não foram suficientemente abordados pelas autoridades locais.

Para os moradores, a situação coloca em evidência a necessidade urgente de reformas e manutenção na ponte para garantir a segurança dos usuários e evitar futuros acidentes. A falta de ação para resolver os problemas estruturais anteriores levou a um cenário em que a vida dos motoristas está em risco, como demonstrado pelo recente acidente.

