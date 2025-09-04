Aeroporto de Bonito recebe primeiro voo direto de Guarulhos da Latam

Prefeito Josmail no aeroporto de Bonito / Facebook

O Aeroporto de Bonito recebeu no fim do dia de ontem (3) o primeiro voo direto do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, da Latam.

Assim, a cidade agora está ligada aos três maiores aeroportos do Brasil: Viracopos, Congonhas e Guarulhos.

Segundo o prefeito da cidade, Josmail Rodrigues, essa é mais uma conquista incrível para o ecoturismo. "Agora Bonito conta com voos das três principais companhias aéreas do país: Azul, Gol e LATAM! Isso mesmo, a partir de agora temos ainda mais conectividade, mais oportunidades e mais crescimento para nossa cidade e todo o trade turístico".

Ainda de acordo com o prefeito, este é um avanço que representa muito mais do que logística. "É reconhecimento do nosso potencial!

Sou imensamente grato a todos que caminharam com a gente até aqui".

