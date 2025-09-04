Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 07:21

Conquista

Aeroporto de Bonito recebe primeiro voo direto de Guarulhos da Latam

Bonito agora está ligado aos três maiores aeroportos do Brasil: Viracopos, Congonhas e Guarulhos

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 06:47

Prefeito Josmail no aeroporto de Bonito / Facebook

O Aeroporto de Bonito recebeu no fim do dia de ontem (3) o primeiro voo direto do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, da Latam.

Assim, a cidade agora está ligada aos três maiores aeroportos do Brasil: Viracopos, Congonhas e Guarulhos.

Segundo o prefeito da cidade, Josmail Rodrigues, essa é mais uma conquista incrível para o ecoturismo. "Agora Bonito conta com voos das três principais companhias aéreas do país: Azul, Gol e LATAM! Isso mesmo, a partir de agora temos ainda mais conectividade, mais oportunidades e mais crescimento para nossa cidade e todo o trade turístico".

Ainda de acordo com o prefeito, este é um avanço que representa muito mais do que logística. "É reconhecimento do nosso potencial!
Sou imensamente grato a todos que caminharam com a gente até aqui".

