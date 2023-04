Aluno é pego com faca na mochila em Bonito: fake news causa pânico, mas Polícia descarta ataque

Polícia descartou ataque em escola de Bonito / Bonito Mais

Um aluno de uma escola pública de Bonito foi pego com uma faca na mochila, na tarde desta terça-feira, dia 11, causando pânico entre estudantes, professores e moradores da cidade.

Conforme o Bonito Mais, a mensagens de suposto ataque no local causou histeria coletiva e os ânimos acalmaram somente após a presença de agentes da segurança pública. A Guarda Municipal e a Polícia Civil atenderam a ocorrência e descartaram qualquer risco de ataque ou atentando envolvendo a situação.

Conforme o chefe da Guarda, Eleonardo Canepa, o fato ocorreu por volta das 9 horas, durante o intervalo do período matutino, enquanto a equipe realizava patrulhamento de rotina pela escola, conversando com os alunos e um amigo do garoto contou aos guardas que o outro estava com uma faca guardada na mochila.

Faca para comer cana

Ainda segundo o site, para evitar tumultos entre os alunos e exposição do menor, foi solicitada à direção que o menino fosse chamado a diretoria e levasse a mochila. No local os guardas conversaram com a criança, que entregou o objeto sem nenhuma resistência. Ele foi questionado sobre o porquê de ter levado a faca para a escola e narrou que usava a mesma para comer cana no caminho para a escola. A informação foi confirmada inclusive pelo próprio colega. Os dois descartaram estar cientes dos acontecimentos nacionais sobre atentos nas unidades escolares.

Os guardas apreenderam o objeto e solicitaram que a direção entrasse em contato com os pais do aluno para pedir que não deixe mais a situação se repetir.

Fake news e pânico

Devido aos ataques recentes às escolas do país, a situação acabou se espalhando em grupos de Whatsapp diferentes formas, causando pânico entre os pais dos alunos, da escola em questão e de várias unidades do município.

O Delegado de Polícia de Bonito, Pedro Guimarães Ramalho, também foi ao local e conversou com a direção e descartou qualquer risco de atentando envolvendo a situação.

“Entendemos que todos estão apreensivos com os acontecimentos nacionais e qualquer situação atípica causa tumulto, mas realmente não aconteceu nada. O menino não apresenta nenhum comportamento diferente, foi descrito pelos professores como um aluno tranquilo e pelo que conversamos com a equipe pedagógica, foi realmente um mal-entendido, sem qualquer relação com os fatos que alardearam o país nos últimos dias", disse o delegado.

Ele informou ainda que a Polícia Civil, Polícia Militar bem como a Guarda Municipal estão realizando um trabalho mais intenso de monitoramento das escolas nos últimos dias. "Estamos atentos a situações que possam significar risco, mas até o momento no nosso Município, não foi identificado nenhum caso que represente risco aos alunos”.

A direção da escola também relatou que a rotina da escola segue normal e que não foi detectada nenhuma situação de risco para os alunos.