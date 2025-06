Aluno que perdeu olho em escola será indenizado em Bonito

Divulgação TJMS

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação do município de Bonito ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e pensão vitalícia a um estudante de escola municipal que perdeu a visão de um dos olhos após um acidente ocorrido nas dependências da instituição.

Segundo os autos, o caso envolveu uma criança de sete anos, aluna do terceiro ano do ensino fundamental. Durante o intervalo das aulas, ela estava no banheiro da escola e olhou pelo buraco da fechadura de uma cabine cuja maçaneta estava quebrada. Nesse momento, outro aluno empurrou a porta para sair, e a maçaneta danificada atingiu diretamente o olho direito da criança.