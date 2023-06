Alunos da Associação Pestalozzi de Bonito visitam Viveiro Municipal

Visita realizada em Vivieiro Municipal / Divulgação/ Assessoria

Aberto para atividades em Educação Ambiental, o Viveiro Municipal Eduardo Tumeleiro recebeu na quarta-feira, dia 21. os alunos da Associação Pestalozzi.

As atividades realizadas com princípio a pedagogia sensorial, no qual os alunos tiveram a oportunidade de realizarem o plantio de sementes nativas, manusearem a terra, a água e conhecer o trabalho realizado no local, como a composteira construída em parceria com a Ciclo Azul e a mais recente aquisição da prefeitura: o triturador de madeira!

O Viveiro é aberto para visitações e está passando por uma série de revitalização com objetivo de dar mais acessibilidade para trabalhar em temas importantes da Educação Ambiental.

Agendamento

O espaço é aberto para visitação, sendo necessário agendamento prévio somente para grupos que quiserem o acesso às atividades específicas. Tal agendamento pode ser feito via e-mail (sema@bonito.ms.gov.br) através de um ofício ou no corpo do próprio e-mail com o esclarecimento do número de pessoas que nos visitarão e, se necessário, o objetivo da visita.

A equipe do viveiro Associação Pestalozzi pela procura e o interesse em conhecer o nosso laboratório vivo. Aproveitamos para enfatizar a importância e emergência de promovermos uma Educação Ambiental bonitense inclusiva pautada na diversidade das nossas comunidades.