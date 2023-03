Alunos de Bonito participam de atividades lúdicas em alusão ao Dia Mundial da Água

Alunos realizaram diversas atividades e aprenderam a importância do meio ambiente / Divulgação

Alunos da rede municipal Bonito comemoraram o Dia 22 de março, Dia Mundial da Água, em evento dinâmico realizado no Centro de Múltiplo Uso (CMU). Foi um dia inteiro de atividades e brincadeiras que envolveram desde a apresentação de teatro, recreação até a inauguração da “Trilha-do-Udu”.

O evento foi realizado em parceria direta com a Polícia Militar Ambiental (PMA), o Instituto Águas da Serra da Bodoquena (IASB), SANESUL, Zagaia Eco Resort (com a equipe de recreação) Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC), Secretaria de Obras e a Secretaria de Esportes no qual todos colaboraram, não só para a execução das atividades como também na manutenção do espaço para que estas atividades fossem realizadas.

“Destacamos o apoio imprescindível das instituições de ensino que, acolhendo gentilmente a proposta e abraçando a importância do dia, levaram seus alunos para somarem conosco", disse a secretária Ana Trevelin.

Para ela, é fundamental para a Secretaria de Meio Ambiente a união de toda a comunidade.

"Para que cada vez mais consigamos alinhar nossos conhecimentos sobre a importância de trabalharmos as questões socioambientais que compõem o nosso dia-a-dia. Neste sentido gostaríamos de agradecer a todos que participaram deste momento. Todos os artistas que promoveram o teatro e a música (Banda Municipal), todas as equipes das instituições públicas, privadas e do terceiro setor que estiveram envolvidas no processo. E, sobretudo, todos os alunos e alunas presentes, assim como os professores”, finalizou a secretária.