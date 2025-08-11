Ambulância fica destruída após pegar fogo em Bonito

Chamas ficaram altas após incêndio em ambulância / Reprodução

O incidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (11). O enfermeiro e o paciente já estavam dentro da ambulância quando um cheiro forte de queimado começou, segundo informações repassadas à reportagem de O Pantaneiro .

Uma ambulância que estava preparada para ir a Campo Grande com paciente em vaga zero, ou seja, caso de urgência, ficou completamente destruída, após pegar fogo no estacionamento do hospital municipal de Bonito.

O enfermeiro retirou imediatamente o paciente e o fogo se alastrou e destruiu o veículo.

Assim, os danos foram apenas materiais. Outra ambulância levou o paciente à Capital.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!