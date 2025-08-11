Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 08:48

Incidente

Ambulância fica destruída após pegar fogo em Bonito

Paciente foi retirado do veículo pelo enfermeiro

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 06:22

Atualizado em 11/08/2025 às 07:16

Chamas ficaram altas após incêndio em ambulância / Reprodução

Uma ambulância que estava preparada para ir a Campo Grande com paciente em vaga zero, ou seja, caso de urgência, ficou completamente destruída, após pegar fogo no estacionamento do hospital municipal de Bonito.

O incidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (11). O enfermeiro e o paciente já estavam dentro da ambulância quando um cheiro forte de queimado começou, segundo informações repassadas à reportagem de O Pantaneiro.

O enfermeiro retirou imediatamente o paciente e o fogo se alastrou e destruiu o veículo.

Assim, os danos foram apenas materiais. Outra ambulância levou o paciente à Capital.

