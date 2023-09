Programação de Aniversário de Bonito é divulgada

Nesta segunda-feira, 18, a Prefeitura Municipal de Bonito divulgou a programação das festividades do aniversário da cidade. No dia 02 de outubro, Bonito completará 75 anos de emancipação político-administrativa.

Confira:

Dia 29 de setembro – sexta-feira

Show com artistas locais – 19h30

Show com Juliana Monteiro – 21h30

Local: Praça da Liberdade

Dia 30 de setembro – Sábado Gospel

• Programação Kids, com atividades e brincadeiras para as crianças – 14h

• Palestra “Tempo de Florescer” – Psicóloga Joana Vulczak (Igreja Adventista do 7° dia) – 15h

• Palestra “Mulheres na Bíblia” – Ministra Ana L. Nascimento (Igreja Verbo da Vida) – 16h

• Palestra “Prevenção de Drogas” – Pastor Márcio B. Fonseca Filho (diretor do Desafio Jovem Peniel) – 16h50

• Show Gospel com Igrejas locais – 20h

• Local: Praça da Liberdade

Dia 1° de outubro – Domingo

Apresentações:

17h Instituto Internacional Visão de Vida

17h20 Garoto Cidadão

18h Ballet municipal

Shows com artistas locais:

19h Márcia Cordeiro

20h As Máquinas do Seu Antônio

21h Mataguew

Local: Praça da Liberdade

Dia 2 de outubro – Segunda-feira Aniversário de Bonito

Desfile Cívico 15h30

Palco principal em frente a Farmácia Droga Cruz

Show local 20h30 Praça da Liberdade

Show João Bosco e Vinícius 22h – Praça da Liberdade

Dia 10 de outubro – Terça-feira

Violada Ecko – Espaço Sesc – 21h

Dia 12 de outubro – Quinta-feira

Programação Infantil – a partir das 15h com brincadeiras, pipoca, algodão-doce, pintura facial e às 17h show musical

Local: Praça da Liberdade