Após filas, Balneário de Bonito informa que lotação permitida é de 1500 pessoas

Balneário tem capacidade para 1500 pessoas / Divulgação

Após filas e reclamações nas redes sociais por moradores de Bonito, a prefeitura emitiu nota para esclarecer as regras de entrada no Balneário Municipal. Por conta da onda de calor que atingiu o Estado houve demanda no final de semana, que gerou filas enormes no local.

Conforme a prefeitura, o Balneário Municipal possui uma licença ambiental, com capacidade máxima de 1500 pessoas por dia. Essa licença foi renovada pelo IMASUL em fevereiro e é válida pelo prazo de dez anos. A lotação do atrativo é definida pelo órgão fiscalizador, levando em consideração os impactos ambientais da visitação no Rio Formoso.

Das 1500 vagas diárias, 800 são destinadas aos bonitenses, de forma gratuita e 700 para turistas, que pagam para visitar o atrativo e precisam comprar o voucher em uma agência da cidade e por isso apenas apresentam o ticket na portaria do atrativo, não sendo necessário nenhum documento extra.

Já os bonitenses, por terem acesso livre ao local, estão sendo orientados a preencher uma ficha para controle de segurança, no qual informam nome e telefone, bem como precisam apresentar algum documento que comprove sua naturalidade.

A prefeitura destaca que entre as reclamações foi dito que os turistas tiveram prioridade para entrar, porém, a "administração municipal reforça que o Balneário Municipal registrou lotação máxima nos dois dias, sendo que no sábado, 23, foram vendidos apenas 370 voucher para turistas, o que corresponde a 24% do total, ou seja, 76% das vagas foram ocupadas por bonitenses e no domingo o número de visitantes pagantes foi ainda menor, apenas 325".

Foi informado ainda que o local vai buscar formas de agilizar o processo de entrada no atrativo para evitar novas filas, porém a capacidade máxima é de 1500 pessoas e precisa ser respeitada. Após o local atingir a lotação, os portões devem ser fechados, conforme orientação do Ministério Público.