Arraial Bonito Caipira envolve comunidade e auxilia desenvolvimento social

A Rede Municipal de Ensino de Bonito é composta por 12 unidades escolares, sendo: quatro centros de educação infantil, seis escolas urbanas e duas escolas rurais, com um quantitativo de aproximadamente 3.200 estudantes matriculados, um quadro de aproximadamente 480 funcionários entre professores e servidores administrativos.

A Festa Junina das escolas municipais é um evento esperado por toda a comunidade escolar é uma atividade cultural importante para a formação dos estudantes, contribuindo para desenvolver as habilidades socioemocionais nos estudantes, ao possibilitar a integração entre os estudantes, essa festividade estimula competências importantes para a sociabilização, como a cooperação, a paciência o respeito, a empatia e a noção de alteridade, bem como a tolerância dos estudantes.

Participaram da nossa grandiosa Festa Junina ARRAIAL BONITO CAIPIRA, os quatros Centros de Educação Infantil e as seis escolas urbanas, foram dois dias de festividades, onde as escolas apresentaram danças tradicionais caipiras, barraquinhas com comidas típica, shows, muita alegria e interação entre a escola e as famílias.

A secretária Eliana Fregatto juntamente com o prefeito Josmail Rodrigues, agradecem em nome da Secretaria Municipal de Educação e Cultura a cada funcionário, professores, coordenadores, diretores, pais, familiares e estudantes pelo trabalho, dedicação, compromisso que tiveram com a participação na Festa Junina 2024. Nossa gratidão a toda população.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito