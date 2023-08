Artesãos de Bonito tem até dia 15 para inscrição de exposição no Festival de Inverno

Prazo está se esgotando / Divulgação

O Departamento de Cultura de Bonito, em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, informa aos Artesãos de Bonito que desejam expor no XXII Festival de Inverno de Bonito, realizado entre os dias 23 e 27 de agosto de 2023, que é necessário preenchimento de formulário para inscrição até o dia 15 de agosto.

Link para inscrição cliquei aqui.

Inscrições serão aceitas até dia 15 de agosto!

Membros da Associação do Artesãos de Bonito, não precisam preencher o formulário.