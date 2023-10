Assistência Social de Bonito convida beneficiários para reunião do Bolsa Família

Divulgação

A Secretaria de Assistência Social, com apoio da Secretaria de Saúde de Bonito, convida os beneficiários do programa Bolsa Família para reunião no dia 9 de novembro, a partir das 9 horas, no Ginásio de Esportes, com atualização da carteira vacinal.

Os beneficiários devem levar a documentação pessoal do titular, número do NIS, cartão de acompanhamento, carteira de gestante (se gestante) e carteira de vacinação das crianças de 0 a 7 anos.