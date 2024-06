Atletas de Bonito conquistam medalhas no Circuito Estadual de Judô

Bonito mais uma vez foi destaque no judô, com a participação dos alunos do Instituto de Judô Silvio Roza na XXII Copa Judô Para Todos, pela 6ª etapa do Circuito Estadual de Judô, que aconteceu em Maracaju neste final de semana.

O Instituto atende alunos do programa ‘Futuros Talentos’, apoiado pela Secretaria de Esportes de Bonito e tem participado regularmente de competições, dentro e fora do Estado, incluindo campeonatos a nível internacional.

Desta vez, dois atletas trouxeram medalhas de bronze para casa. Aruan Sena Caetano, pela categoria Sub-11 até 30kg e Joaquim Reis, pela categoria Dangai até 90kg. Ambos são alunos da Funlec, que também tem parceria com o Instituto.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito