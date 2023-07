Atletas de Bonito conquistam medalhas no torneio internacional de Judô na Argentina

Alunos ganharam medalhas / Divulgação/ Assessoria

Quatro atletas do programa Futuros Talentos, participaram do Torneio Internacional de Judô, na cidade Argentina de Formosa nos dias 28 e 29 de Julho, sob o comando do Sansei Silvio Rosa auxiliado pela Sansei Simone Maria.

Os alunos trazem para Mato Grosso do Sul medalhas de bronze e de ouro. Veja os atletas que participaram do Torneio Internacional de Judô:

Lara Pasquale – Bronze

Lara Galvão – Bronze

Karen Galvão – Bronze

Cristhian Alves – Ouro

O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com professores e treinadores de diferentes modalidades esportivas.