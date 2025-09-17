Acessibilidade

17 de Setembro de 2025

Turismo

Atrativos turísticos de Bonito recebem certificação de segurança do Corpo de Bombeiros

Certificação atesta conformidade e fortalece a imagem da cidade como destino seguro

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 14:01

Assessoria de Comunicação

Bonito alcançou mais um marco em sua trajetória de excelência no turismo. Os atrativos públicos Gruta do Lago Azul e Balneário Municipal receberam oficialmente a certificação emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar, atendendo às exigências legais e reforçando o compromisso da gestão municipal com o SGS – Sistema de Gestão e Segurança.

A conquista consolida o município como referência não apenas em sustentabilidade e preservação ambiental, mas também em responsabilidade e segurança na administração de seus espaços turísticos.

O prefeito Josmail Rodrigues destacou que a certificação simboliza o cuidado da administração com moradores e visitantes. Já a vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Ferreira Salvadori, ressaltou que a medida representa um avanço para a profissionalização da atividade turística, fortalecendo a imagem de Bonito como destino seguro e preparado.

A comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Bonito, capitã Sabrinne Teodoro Azambuja, também enalteceu o trabalho conjunto entre a corporação e a gestão pública, garantindo que os visitantes possam usufruir dos atrativos com tranquilidade.

Com a certificação, Bonito reafirma seu papel como um dos principais destinos turísticos do Brasil, oferecendo experiências em meio à natureza com segurança, estrutura e conformidade com as normas oficiais.

