Audiência Pública da LDO para 2025 acontece nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (17) será realizada a Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentarias – LDO para o exercício financeiro de 2025, do Poder Executivo e Poder Legislativo, às 09h30, na sala de reunião da Sectur, em anexo ao prédio da Prefeitura, com entrada pela Rua Pilád Rebuá, nº 1780.

A audiência será transmita online através do Facebook da Prefeitura de Bonito e Câmara Municipal de Bonito, pelos links, https://www.facebook.com/GovBonitoMS e https://www.facebook.com/camarabonitoms.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é uma lei elaborada anualmente que tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. A LDO é o elo entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei orçamentária Anual (LOA); é o instrumento que de fato viabiliza a execução do plano de trabalho.

Ela é elaborada pelos Poderes Executivos e Legislativos, por meio Projeto de Lei e estabelece as metas fiscais e as prioridades da Administração Pública para o ano seguinte, dispõe sobre critérios e normas que garantam o equilíbrio das receitas e despesas e também orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A LDO é apresentada e votada no início do ano, e a LOA, no segundo semestre. Isso ocorre porque o planejamento deve ser feito com antecedência.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito