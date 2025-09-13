Acessibilidade

13 de Setembro de 2025 • 11:17

Bonito

Audiência pública sobre Plano Diretor de Bonito será nos dias 16 e 17

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano do município

Redação

Publicado em 13/09/2025 às 11:03

Praça da Liberdade em Bonito / Divulgação

O processo de revisão do Plano Diretor de Bonito segue avançando e terá duas novas audiências públicas abertas à população. Os encontros acontecem nos dias 16 e 17 de setembro de 2025, das 09h às 12h, e representam etapas fundamentais para a construção coletiva das diretrizes que vão orientar o futuro do município.

No dia 16 de setembro, será realizada a 6ª audiência pública, na Escola Municipal Profª Durvalina Dornelles Teixeira, localizada na Av. Heron do Couto, Vila Jaraguá. Já no dia 17 de setembro ocorre a 7ª audiência pública, na Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, situada na Rua Trinta e Um de Março, no Centro.

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano do município, definindo diretrizes para o crescimento ordenado da cidade, a ocupação do solo, a mobilidade, a habitação, o turismo e a preservação ambiental.

Ao longo dos últimos meses, o processo de revisão tem reunido técnicos, especialistas e moradores em diferentes etapas de discussão, garantindo que o documento seja construído de forma participativa.

As audiências públicas são momentos em que a população pode apresentar contribuições, críticas e sugestões, assegurando que o Plano Diretor reflita as necessidades locais e promova o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação.

A participação popular é essencial para fortalecer a transparência e a legitimidade do processo.

