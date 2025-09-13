Audiência pública sobre Plano Diretor de Bonito será nos dias 16 e 17

Praça da Liberdade em Bonito / Divulgação

O processo de revisão do Plano Diretor de Bonito segue avançando e terá duas novas audiências públicas abertas à população. Os encontros acontecem nos dias 16 e 17 de setembro de 2025, das 09h às 12h, e representam etapas fundamentais para a construção coletiva das diretrizes que vão orientar o futuro do município.

No dia 16 de setembro, será realizada a 6ª audiência pública, na Escola Municipal Profª Durvalina Dornelles Teixeira, localizada na Av. Heron do Couto, Vila Jaraguá. Já no dia 17 de setembro ocorre a 7ª audiência pública, na Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, situada na Rua Trinta e Um de Março, no Centro.

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano do município, definindo diretrizes para o crescimento ordenado da cidade, a ocupação do solo, a mobilidade, a habitação, o turismo e a preservação ambiental.

Ao longo dos últimos meses, o processo de revisão tem reunido técnicos, especialistas e moradores em diferentes etapas de discussão, garantindo que o documento seja construído de forma participativa.

As audiências públicas são momentos em que a população pode apresentar contribuições, críticas e sugestões, assegurando que o Plano Diretor reflita as necessidades locais e promova o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação.

A participação popular é essencial para fortalecer a transparência e a legitimidade do processo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!