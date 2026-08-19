Auditoria programada do TCE-MS avalia transporte escolar oferecido em Bonito

Auditoria começou na segunda-feira e segue até sexta-feira / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O transporte escolar oferecido pelo município de Bonito passa por uma auditoria de conformidade realizada pelo TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul). Os trabalhos começaram na segunda-feira (17) e seguem até sexta-feira (21).

De acordo com a Prefeitura de Bonito, a fiscalização foi comunicada oficialmente à administração municipal e está prevista na Portaria “P” nº 393/2026. Conforme o documento, trata-se de uma ação programada e rotineira de controle externo, sem qualquer relação com denúncia ou algum apontamento prévio de irregularidades no serviço de transporte escolar do município.

A auditoria reúne instituições com atribuições relacionadas à fiscalização e à segurança do transporte. Participam dos trabalhos, além do TCE-MS, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), o Cetran-MS (Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Os trabalhos são coordenados pelo auditor estadual de Controle Externo Daniel Vilela da Costa, com a participação de outros servidores da área de fiscalização da educação do TCE-MS.

Durante a auditoria, os fiscais podem solicitar documentos, informações e acesso aos sistemas utilizados pelo município. A Prefeitura de Bonito também indicou um servidor para acompanhar os trabalhos e prestar os esclarecimentos necessários à equipe.

A auditoria de conformidade busca verificar se os procedimentos e serviços públicos estão de acordo com as normas aplicáveis. A fiscalização também faz parte das ações de controle externo voltadas ao acompanhamento e ao aprimoramento da gestão pública e da qualidade dos serviços oferecidos à população.