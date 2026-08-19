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Educação

Auditoria programada do TCE-MS avalia transporte escolar oferecido em Bonito

De acordo com a Prefeitura de Bonito, a fiscalização é rotineira e foi comunicada oficialmente à administração municipal; trabalhos seguem até sexta-feira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 19/08/2026 às 15:30

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Auditoria começou na segunda-feira e segue até sexta-feira / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O transporte escolar oferecido pelo município de Bonito passa por uma auditoria de conformidade realizada pelo TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul). Os trabalhos começaram na segunda-feira (17) e seguem até sexta-feira (21).

De acordo com a Prefeitura de Bonito, a fiscalização foi comunicada oficialmente à administração municipal e está prevista na Portaria “P” nº 393/2026. Conforme o documento, trata-se de uma ação programada e rotineira de controle externo, sem qualquer relação com denúncia ou algum apontamento prévio de irregularidades no serviço de transporte escolar do município.

A auditoria reúne instituições com atribuições relacionadas à fiscalização e à segurança do transporte. Participam dos trabalhos, além do TCE-MS, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), o Cetran-MS (Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Auditoria programada do TCE MS avalia transporte escolar oferecido em Bonito2

Os trabalhos são coordenados pelo auditor estadual de Controle Externo Daniel Vilela da Costa, com a participação de outros servidores da área de fiscalização da educação do TCE-MS.

Durante a auditoria, os fiscais podem solicitar documentos, informações e acesso aos sistemas utilizados pelo município. A Prefeitura de Bonito também indicou um servidor para acompanhar os trabalhos e prestar os esclarecimentos necessários à equipe.

A auditoria de conformidade busca verificar se os procedimentos e serviços públicos estão de acordo com as normas aplicáveis. A fiscalização também faz parte das ações de controle externo voltadas ao acompanhamento e ao aprimoramento da gestão pública e da qualidade dos serviços oferecidos à população.

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