Autoridades participam de reunião sobre o Parque Nacional da Serra da Bodoquena

O conselho foi criado por meio da Portaria nº 79 de 2010 / Divulgação/ Assessoria

O prefeito de Bonito Josmail Rodrigues, acompanhado da secretária de Meio Ambiente de Bonito, Ana Trevelin, participou da reunião de formação do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, realizada na manhã desta terça-feira, 21, na Câmara Municipal, na qual foi aprovada a proposta da nova composição, que será encaminhada para a Gerência Regional do ICMBio para análise e homologação, com posterior publicação no Diário Oficial da União.

O conselho suspendeu suas atividades, durante a pandemia do coronavírus, e foi reativado em janeiro deste ano com a primeira plenária. A reunião desta terça-feira tinha como objetivo definir as intuições que serão parceiras do ICMBIO na composição do novo conselho pelos próximos dois anos, entre elas a Prefeitura de Bonito

O conselho foi criado por meio da Portaria nº 79 de 2010, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), com objetivo de apoiar a estrutura e defender interesses sociais e ambientais do Parque, por isso é composto por representantes do Poder Público e da sociedade civil, incluindo os setores de ensino ou pesquisa, agricultura, pecuária, turismo, conservação, recursos hídricos e comunidades do entorno.

Segundo o chefe do parque, Sandro Roberto Pereira, a reorganização do Conselho Consultivo é fundamental para dar embasamento e fortalecer as ações desenvolvidas para proteger o lugar considerado especial por proteger um fragmento de floresta de Mata Atlântica muito raro. Hoje, o ICMBio, com o apoio de parceiros, atua no monitoramento ambiental, controle e combate aos incêndios florestais e na regularização fundiária (77% da área ainda é de domínio privado).