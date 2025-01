Balneário Municipal de Bonito é fechado pela chuva intensa

Aviso foi postado nas redes sociais da prefeitura / Prefeitura de Bonito

A forte chuva na madrugada fez com que o Balneário Municipal de Bonito fosse interditado logo cedo nesta segunda-feira (20).

O anúncio foi feito pela Prefeitura de Bonito por meio de nota. O Rio Formoso subiu significativamente e por isso, houve a necessidade de fechar o local.

O aviso também foi divulgado nas redes sociais com informações de que o rio está acima do nível de segurança, sendo esse um risco para banhistas e colaboradores do balneário.

Ainda não se sabe qual a altura exata que o Rio Formoso atingiu, pois continua chovendo na cidade, e com isso, o nível ainda está subindo.