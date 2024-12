Balneário Municipal de Bonito é reaberto neste domingo

Balneário de Bonito / Divulgação

O Balneário Municipal de Bonito foi reaberto na manhã deste domingo (29) após ter sido interditado por conta do nível elevado do Rio Formoso.

Quem fez a confirmação da reabertura foi o prefeito da cidade, Josmail Rodrigues (PSDB). O local está funcionando normalmente desde às 8h.

O balneário foi interditado na sexta-feira (27), mas já havia ocorrido no domingo anterior (22), devido ao grande volume de água no rio, que ultrapassou o limite de segurança.

A medida foi tomada como precaução para garantir a segurança dos visitantes.

O Balneário Municipal possui uma licença ambiental, com capacidade máxima de 1500 pessoas por dia e deve ter lotação máxima com a reabertura, combinada ainda com o grande fluxo de turistas que estão na cidade para as comemorações de fim de ano.

A expectativa é de grande movimentação na cidade durante o período de festas. Segundo o prefeito, Bonito espera receber aproximadamente 15 mil turistas na virada do ano.

A expectativa é que cada visitante gaste, em média, R$ 200 por dia, o que deve injetar cerca de R$ 3 milhões diários na economia local, sem contar os gastos com hospedagem.