Balneário Municipal de Bonito reabre ao público hoje

Prefeitura de Bonito

O Balneário Municipal de Bonito reabriu ao público nesta terça-feira (21), depois da interdição realizada ontem (20).

Mesmo com a reabertura, o nível do Rio Formoso continua um pouco acima do normal, informou a Prefeitura, devido a grande quantidade de chuvas registradas na cidade no início desta semana.

Assim, a prefeitura pede a atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas que não sabem nadar, para evitar acidentes.