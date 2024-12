Reprodução

O balneário municipal de Bonito segue fechado nesta segunda-feira (23), após as fortes chuvas que caíram na região de sábado para domingo.

Conforme avisado pela Prefeitura Municipal, o balneário segue fechado hoje pois o alto nível do rio pode causar afogamentos para banhistas.

O monitor ambiental Edimar Carvalho fez imagens impressionantes do Rio Formoso que transbordou com as fortes chuvas cobrindo parte das estruturas do atrativo turístico Porto da Ilha, em Bonito. Confira o vídeo abaixo.

Foram mais de 100 mm de chuva em Bonito nas últimas horas, especialmente na madrugada de domingo.