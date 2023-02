Balneário Municipal é reaberto com restrições em Bonito

Nível do rio ainda está alto e orientação é atenção redobrada / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, informa que o Balneário Municipal foi reaberto, porém com restrições devido ao nível do Rio Formoso ainda estar acima do normal.

Portanto os pontos da trilha do Bosque ainda permanecem fechados para banho. As demais áreas estão liberadas, porém é importante reforçar que o rio ainda está alto e a correnteza está mais forte, por isso é necessário atenção redobrada, principalmente com as crianças e pessoas que não sabem nadar!