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Banda de Bonito conquista dois ouros e um bronze no Campeonato Estadual

Disputa aconteceu no último fim de semana, em Dourados; corporação viajou com 100 integrantes e contou com apoio da gestão municipal

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/09/2026 às 12:45

Atualizado em 01/09/2026 às 13:17

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Banda Municipal de Bonito foi um dos destaques do Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras / Divulgação

A Banda Municipal de Bonito conquistou três troféus durante o Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, realizado no último fim de semana, em Dourados. A competição foi promovida pela Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Mato Grosso do Sul.

Representando Bonito em mais uma edição do evento, a corporação garantiu o 1º lugar na categoria Baliza e também alcançou a primeira colocação em Corpo Coreográfico. Na categoria Corpo Musical, o grupo ficou com o 3º lugar.

De acordo com a Prefeitura de Bonito, os resultados mantêm a Banda Municipal entre os destaques das competições estaduais e reforçam o trabalho desenvolvido com os integrantes, que representam o município por meio da música instrumental, da disciplina e das apresentações coreográficas.

Para participar do campeonato, a banda contou com apoio da gestão municipal e levou uma equipe formada por 100 integrantes.

A participação no evento também visa dar continuidade ao trabalho realizado pela corporação ao longo dos últimos anos, ampliando as oportunidades para que jovens músicos do município participem de apresentações e competições em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

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