Banda de Bonito conquista dois ouros e um bronze no Campeonato Estadual

Disputa aconteceu no último fim de semana, em Dourados; corporação viajou com 100 integrantes e contou com apoio da gestão municipal
Banda Municipal de Bonito foi um dos destaques do Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras / Divulgação
A Banda Municipal de Bonito conquistou três troféus durante o Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, realizado no último fim de semana, em Dourados. A competição foi promovida pela Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Mato Grosso do Sul.
Representando Bonito em mais uma edição do evento, a corporação garantiu o 1º lugar na categoria Baliza e também alcançou a primeira colocação em Corpo Coreográfico. Na categoria Corpo Musical, o grupo ficou com o 3º lugar.
De acordo com a Prefeitura de Bonito, os resultados mantêm a Banda Municipal entre os destaques das competições estaduais e reforçam o trabalho desenvolvido com os integrantes, que representam o município por meio da música instrumental, da disciplina e das apresentações coreográficas.
Para participar do campeonato, a banda contou com apoio da gestão municipal e levou uma equipe formada por 100 integrantes.
A participação no evento também visa dar continuidade ao trabalho realizado pela corporação ao longo dos últimos anos, ampliando as oportunidades para que jovens músicos do município participem de apresentações e competições em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.
Música e cultura
Evento começa nesta quarta-feira e segue até domingo com shows e atrações culturais; abertura oficial será às 19h no Palco Sol
GALERIA DE FOTOS
Suspeita de maus-tratos
Animal permanecia em frente a um terreno desde o fim de semana; remoção foi realizada na manhã desta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS