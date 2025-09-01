Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 18:56

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Banda Municipal de Bonito conquista três premiações em campeonato estadual

Grupo se destacou em Dourados com apresentações musicais e coreográficas

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 14:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

A Banda Municipal de Bonito foi destaque no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras 2025, realizado no último fim de semana em Dourados (MS). O evento, promovido pela Federação de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul (FEBAFAMS) em parceria com o Governo do Estado, reuniu mais de 40 grupos musicais de diferentes municípios.

Representando o município na categoria Banda de Música Sênior, Bonito conquistou o 2º lugar no Corpo Musical e também o 2º lugar na categoria Baliza, com a participação da aluna Naomi Muniz Maxuell. O grupo ainda levou o 3º lugar no Corpo Coreográfico, consolidando sua presença entre os melhores do campeonato.

Leia Também

• Banda Municipal de Aquidauana celebra 53 anos de história

• Banda Municipal encerra ensaios para o desfile dos 133 anos de Aquidauana

• Apresentação da banda DZ6 cover do Charlie Brown Jr no Wills Restaurante

A delegação contou com 70 integrantes, sendo 43 músicos e 27 participantes na linha de frente, entre balizas e corpo coreográfico. O trabalho é coordenado pelo maestro Deyvid Felizardo e pelo coreógrafo Gustavo Vilhalva Moreira, responsáveis pela formação técnica e artística dos jovens músicos e bailarinos.

Vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, a Banda Municipal integra as ações socioculturais desenvolvidas pela Prefeitura de Bonito. Em nota, a gestão municipal parabenizou os integrantes pelo desempenho e reforçou o compromisso de seguir investindo na valorização da cultura e na formação de crianças, adolescentes e jovens.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Prefeitura de Bonito antecipa pagamento dos servidores municipais

Policial

Bonito tem novo comandante na 1ª Companhia Independente da Polícia Militar

Geral

Bonito sedia encontro regional do Congemas

Riedel vai a Bonito para encontro de gestores e Festival de Inverno

Paixão por carros inspira aluno de Aquidauana a retratar o Encontro das Relíquias

Reliqueiros de Aquidauana se organizam para estar em Encontro de Campo Grande

Justiça

Ministério Público investiga superlotação em balneário de Bonito

Publicidade

24ª edição

Festival de Inverno de Bonito movimenta R$ 23,2 milhões

ÚLTIMAS

Política

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS

Segurança

PRF inicia operação para mapear pontos de risco à exploração infantil em rodovias

Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo