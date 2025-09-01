Banda Municipal de Bonito conquista três premiações em campeonato estadual

Assessoria de Comunicação

Representando o município na categoria Banda de Música Sênior, Bonito conquistou o 2º lugar no Corpo Musical e também o 2º lugar na categoria Baliza, com a participação da aluna Naomi Muniz Maxuell. O grupo ainda levou o 3º lugar no Corpo Coreográfico, consolidando sua presença entre os melhores do campeonato.

A Banda Municipal de Bonito foi destaque no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras 2025, realizado no último fim de semana em Dourados (MS). O evento, promovido pela Federação de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul (FEBAFAMS) em parceria com o Governo do Estado, reuniu mais de 40 grupos musicais de diferentes municípios.

A delegação contou com 70 integrantes, sendo 43 músicos e 27 participantes na linha de frente, entre balizas e corpo coreográfico. O trabalho é coordenado pelo maestro Deyvid Felizardo e pelo coreógrafo Gustavo Vilhalva Moreira, responsáveis pela formação técnica e artística dos jovens músicos e bailarinos.

Vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, a Banda Municipal integra as ações socioculturais desenvolvidas pela Prefeitura de Bonito. Em nota, a gestão municipal parabenizou os integrantes pelo desempenho e reforçou o compromisso de seguir investindo na valorização da cultura e na formação de crianças, adolescentes e jovens.

