Bêbado, homem é preso após bater em carro em Bonito

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso bêbado ontem (08) depois de bater em um carro na cidade de Bonito.



Conforme divulgado pela Polícia Militar, equipes foram chamadas para atendimento de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos na rua Vinte e Nove de Maio com a Rua Luis da Costa Leite.



Segundo a condutora de uns dos veículos, ela transitava pela via preferencial quando de repente surgiu um veículo que não respeitou a placa pare o que provocou a batida.



Na coletar os relatos dos envolvidos foi possível perceber que um dos condutores exalava um forte odor etílico. Diante do fato, ambos foram encaminhados até o quartel da PM e foram convidados a realizar o teste do bafômetro.



Ao realizar o teste, foi confirmado que um dos envolvidos estava com a capacidade psicomotora alterada, sendo assim foi dado voz de prisão ao mesmo pelo crime de trânsito conforme o art. 306 do CTB, dirigir sob influência de alcool.



O autor foi devidamente preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.