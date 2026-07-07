Bonito abre 10ª FLIB com Paulo Betti e programação cultural nesta terça

O autor Paulo Betti / Divulgação

A 10ª edição da FLIB (Feira Literária de Bonito) começa nesta terça-feira (07), transformando a Praça da Liberdade em um grande espaço de encontro entre literatura, arte e cultura. A programação de abertura reúne cortejo, apresentações musicais, cerimônia oficial e o aguardado monólogo do ator Paulo Betti.

As atividades terão início às 18h, com um cortejo cultural que sairá da Rua Coronel Pilad Rébua, esquina com a Rua Monte Castelo, uma quadra acima da Prefeitura de Bonito, seguindo em direção ao palco principal da feira.

Na chegada do cortejo, às 18h30, o público acompanhará apresentações da Banda Municipal e do projeto Garoto Cidadão. Às 19h, será realizada a cerimônia oficial de abertura da 10ª FLIB, que também marcará o anúncio dos vencedores do concurso cultural promovido pelo evento.

Abertura terá apresentações da Banda Municipal - Divulgação

Um dos momentos mais aguardados da noite será o monólogo "De Carona com a Cultura", apresentado pelo ator Paulo Betti, às 20h. Encerrando a programação do primeiro dia, o cantor Carlos Colman sobe ao palco às 21h para um show musical gratuito.

Com o tema "Literatura: Linguagens, Histórias e Memórias", a FLIB celebra 10 anos consolidada como um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul. Até domingo (12), a feira reunirá escritores, artistas, educadores e leitores em uma programação diversificada, com palestras, lançamentos de livros, oficinas, apresentações culturais e atrações musicais.

O cantor Carlos Colman - Divulgação

Criada em 2015, a Feira Literária de Bonito tem como objetivo incentivar a leitura, democratizar o acesso ao livro e valorizar a produção literária regional e nacional, transformando a cidade em um importante polo de difusão cultural durante seis dias de evento.

A programação completa da 10ª Feira Literária de Bonito pode ser conferida aqui.