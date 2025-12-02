Bonito 21K celebra edição histórica em dezembro com recorde de quase 3 mil atletas

O evento é um dos mais aguardados do calendário esportivo sul-mato-grossense / Divulgação/Prefeitura de Bonito

Considerado o maior evento esportivo de Mato Grosso do Sul, a Bonito 21K retorna nos dias 5 e 6 de dezembro de 2025 para a sua 11ª edição, consolidando-se como um dos principais encontros de corrida de rua do país. Com o apoio da Prefeitura de Bonito, a edição deste ano alcançou um marco histórico: reuniu quase 3 mil atletas inscritos, o maior número desde a criação do evento.

Realizado em um dos destinos mais procurados do ecoturismo brasileiro, o evento oferece provas para todos os perfis de corredores, com percursos de 21 km, 10 km e 5 km, além da Prova Kids, dedicada ao público infantil. Todos os participantes recebem kit com camiseta tecnológica, número de peito com chip e medalha de participação.

A programação se concentra na Praça da Liberdade, que, durante os dois dias de evento, abrigará a entrega de kits, feira esportiva, apresentações musicais e espaços de convivência. As largadas das categorias adultas estão programadas para sábado (6), a partir das 16h30, enquanto a Prova Kids terá início às 15h.

O percurso é totalmente asfaltado, com largada e chegada no centro da cidade, proporcionando segurança e visibilidade aos atletas. A meia maratona (21 km) conta ainda com premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, aumentando o nível de competitividade.

Com estrutura completa e o cenário natural de Bonito como pano de fundo, a Bonito 21K se consolida não apenas como uma competição esportiva, mas como uma experiência integrada que movimenta o turismo local e fortalece a prática da atividade física no estado. O evento é, hoje, um dos mais aguardados do calendário esportivo sul-mato-grossense.

