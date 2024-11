Bonito 21K comemora 10 anos com edição especial e recorde de participantes

Divulgação

A tradicional corrida Bonito 21K, realizada no primeiro sábado de dezembro em Bonito (MS), celebra uma década com 2.500 atletas inscritos e expectativa de 7.000 visitantes. Integrando esporte e ecoturismo, a prova destaca-se por ser o maior evento esportivo da região, agora com selos lixo zero e carbono neutro.

Além da meia maratona, a competição inclui percursos de 5 km, 10 km e prova kids. Em 2024, a premiação ultrapassa R$ 17 mil, com bônus para quebra de recordes. O evento começa dia 6 de dezembro com atividades na Praça da Liberdade, como a exibição do documentário “Mental – A Escola Queniana”. A corrida ocorre no dia 7.

Com 90% da rede hoteleira ocupada, o evento consolida Bonito como destino de ecoturismo e esporte. Realizado pelo Instituto MS Mais Bonito e H2O Ecoturismo, conta com apoio de diversas instituições. Mais informações em www.bonito21k.com.br.