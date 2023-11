Bonito 21K será realizada neste ano com foco na promoção do Estado

Divulgação

A 9ª edição da já tradicional meia maratona Bonito 21K será realizada neste ano entre os dias 1 e 3 de dezembro, com foco ainda maior na promoção das atrações do município e do Estado.

O grande diferencial da prova sempre foi integrar a prática da corrida e, mais recentemente, do ciclismo com as belezas naturais da cidade de Bonito, eleita diversas vezes o melhor destino de ecoturismo do País, aliando a busca por bem-estar e saúde com a preservação da natureza, até mesmo com a iniciativa de primeiro evento com meta lixo zero de MS.

Para 2023, o objetivo é intensificar a divulgação das belezas que Mato Grosso do Sul tem para oferecer aos visitantes, além de trazer novidades para os participantes, tanto da corrida como do ciclismo.

Neste ano, são esperados cerca de 2 mil participantes distribuídos em todas as categorias oferecidas pelo evento, ampliando a porcentagem de visitantes de fora de MS, vindos de todas as regiões do Brasil. Em oito edições realizadas, foram mais de 8 mil participantes e mais de 24 mil visitantes na cidade, muitos deles vindo a Bonito pela primeira vez e a maioria aproveitando para conhecer um pouco das belezas naturais que a cidade e o Estado oferecem.

Por isso, por meio da parceria com a iniciativa Isto É Mato Grosso do Sul, do Governo de MS, neste ano haverá um espaço exclusivo para apresentar as atrações da cidade e de todo o Mato Grosso do Sul aos corredores e ciclistas, com uso também de realidade virtual.

“Não tenho dúvidas de que a Bonito 21K é um dos maiores eventos esportivos de Mato Grosso do Sul, são oito edições de sucesso, melhorando a cada ano a qualidade e a importância da prova. Uma prova que, além de estimular a prática do esporte e trazer entretenimento, é uma grande geradora de fluxo turístico, promovendo nosso estado e gerando renda para nosso povo”, comenta Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul.

As premiações oferecidas aos participantes somarão mais de R$ 25 mil em dinheiro, distribuídos para os vencedores da meia maratona nas categorias feminina e masculina e dos 121 km do ciclismo speed e MTB feminino e masculino e nas metas da prova de ciclismo, além de mais de 200 troféus para os vencedores das categorias por idade.

A bonificação extra caso o recorde das provas de corrida seja batido, de 50% sobre o prêmio do primeiro lugar, será mantida, e a edição deste ano traz mais uma novidade: uma medalha especial para quem topar o desafio de participar das duas provas, corrida e ciclismo, tendência observada em anos anteriores. Além da premiação geral e por faixa etária, os ciclistas contam ainda com o prêmio de sprint intermediário e rei e rainha da montanha, feminino e masculino.

“Em 2023 estamos aguardando cerca de 2 mil atletas na Bonito 21K, mantendo os três percursos da corrida de rua, os dois percursos na prova de ciclismo, e estamos lançando a medalha do desafio para os atletas que forem se aventurar nas duas modalidades. Estamos apostando muito na experiência, este ano teremos o bar da Heineken 0.0 dentro do evento e uma área de experiência da marca na chegada dos atletas do percurso da corrida”, comenta Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

A Bonito 21K é o maior evento esportivo de Bonito e um dos maiores do Estado. A prova de corrida de rua é homologada e aferida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o que dá segurança aos atletas inscritos. Neste ano, será realizada novamente a feira com artigos esportivos, e a programação contará com a DJ Larissa Marka animando os participantes e o show de uma banda musical surpresa, que será divulgada em breve. Haverá também um circuito de ciclismo kids com entrada gratuita na arena do evento.

“A parceria com a Bonito 21K para nós é muito importante, é um evento que já está no calendário de Mato Grosso do Sul, é um dos principais eventos esportivos e é importante para o turismo porque atrai um alto fluxo de turistas para o principal destino de ecoturismo do Estado e um dos principais do País. A Bonito 21K movimenta a cidade, traz um público altamente qualificado e divulga cada vez mais Mato Grosso do Sul, não somente como destino de natureza, mas como destino também de provas importantes como essa”, afirma Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

Sobre a prova

Criada em 2015, a Bonito 21K cresce a cada ano em número de participantes e está em constante evolução. A prova é realizada no asfalto e tem, além da meia maratona que carrega no nome, percursos de 5 km, 10 km e o kids, para crianças de 3 a 14 anos. A prova de ciclismo de estrada foi criada em 2020 e conta com percursos de 53 e 121 quilômetros. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site, com vagas limitadas.

Serviço: A 9ª edição da Bonito 21K será realizada entre os dias 1 e 3 de dezembro, em Bonito – MS. A organização é da H2O Ecoturismo, com patrocínio da Heineken 0.0. Apoio: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e Prefeitura de Bonito. Mais informações pelo site: www.bonito21k.com.br e pelo Instagram @bonito21k.