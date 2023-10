Bonito 75 anos: feriadão terá programação especial, com shows musicais e infantis

Programação especial acontece em Bonito / Divulgação

Dando continuidade as comemorações do aniversário de 75 anos de Bonito, a Prefeitura irá promover uma série de atividades na Praça da Liberdade. Entre as atrações estão William e Bidiko, Patrícia e Adriana, João Aroldo e Betinho e no dia 12 de outubro, uma tarde toda de brincadeiras e show infantil com o grupo Clássicos Encantados, em comemoração ao Dia das Crianças.

A dupla William e Bidiko, de Ponta Porã, abre a programação com show na Praça da Liberdade, nesta terça-feira (10), véspera do feriado de Emancipação Política de Mato Grosso do Sul, que neste ano comemora 46 anos. O show está previsto para 23 horas.

Já no dia 11, a programação começa ás 21 horas com show de João Aroldo e Betinho, seguidos de Patrícia e Adriana. Os shows são gratuitos.

No dia 12, Feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e Dia das Crianças, a programação tem início ás 15 horas e é toda voltada para os pequenos, com brincadeiras, circuito de corrida com a equipe Kalejin, pula-pula, pipoca, algodão-doce, pintura facial, presença dos bonecos da turma do Chaves e o show musical com o grupo Clássicos Encantados, a partir das 18 horas.

“Clássicos Encantados” é um musical, é um espetáculo, é um SHOW! Imagine todos os grandes clássicos infantis reunidos em um só espetáculo cantado 100% ao vivo! A Pequena Sereia, Cinderella, Aladdin e Gênio e muitos outros, trazem magia aos palcos em um espetáculo feito para todos os espectadores se maravilharem e imergirem nesse mundo mágico dos clássicos!

O espetáculo começa quando Bela, uma jovem apaixonada por livros e música, resolve apresentar ao público seus amigos, príncipes e princesas, como Cinderella, Branca de Neve, Rapunzel, Jasmine, a Pequena Sereia e as irmãs Anna e Elsa, nesse encontro de magia e muita música.

Além do experiente e talentoso elenco, o espetáculo conta com a direção-geral do renomado diretor Bruno Rizzo, que assina a direção de grandes espetáculos como “Queen Experience In Concert”, “Elvis Experience Tribute In Concert”, “Abba Experience In Concert “, “Embalos de Sábado à Noite, o Musical”, “A Bela e a Fera In Concert”, “A Pequena Sereia In Concert”, entre outros; e direção executiva de Daniela Schiarreta.

A turnê já percorreu várias cidades brasileiras, como São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Brasília, Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, entre outras.