Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 12:27

Buscar

Últimas notícias
X
Flib

Bonito abre a 9ª Feira Literária com prêmios a jovens escritores e praça tomada por livros

A solenidade marcou o início de cinco dias dedicados à literatura e teve como destaque a entrega dos prêmios do 3º Concurso de Redação

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 10:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A 9ª Feira Literária de Bonito (FLIB) foi aberta oficialmente na quarta-feira (17), na Praça da Liberdade, diante de um público formado por estudantes, professores, escritores e moradores da cidade.

A solenidade marcou o início de cinco dias dedicados à literatura e teve como destaque a entrega dos prêmios do 3º Concurso de Redação, que revelou a força criativa dos jovens autores de Bonito.

Na abertura, a curadora da FLIB, Maria Adélia Menegazzo, destacou que a feira já se tornou parte do imaginário coletivo da cidade e cumpre papel estratégico na valorização da leitura e da cadeia do livro em Mato Grosso do Sul. “A feira literária leva a literatura para perto do público, tornando o acesso ao livro mais fácil, e ao mesmo tempo fortalece o trabalho de editoras, designers, gráficas e escritores. Há três anos, o concurso de redação também faz parte desse projeto pedagógico, incentivando que crianças e adolescentes experimentem a escrita e, quem sabe, se tornem os futuros autores da região. Hoje já temos uma geração inteira de ‘flibinhos’ que cresceu junto com a feira.”

A secretária municipal de Educação e Cultura, Eliana Fregatto, afirmou que o evento é um verdadeiro presente para Bonito. “Estamos celebrando a nona edição de um encontro que valoriza a imaginação, a palavra e o conhecimento. Nossos estudantes e educadores saem daqui transformados, levando para casa tudo o que vivenciam na praça. Agradecemos o apoio de toda a comunidade escolar, das famílias, dos colaboradores e patrocinadores, além do nosso prefeito Josmail Rodrigues, que nos dá as condições para realizar essa festa da literatura.”

O diretor do Departamento de Cultura e Juventude da Prefeitura, Lelo Marchi, ressaltou a dimensão simbólica do livro para a identidade local. “Cada página que lemos nos constrói. São os livros que registram a nossa história, que preservam aquilo que vivemos e também aquilo que ainda vamos escrever. A literatura é memória, mas também é futuro.”

A representante do Ministério da Cultura em Mato Grosso do Sul, Caroline Garcia, enfatizou o apoio federal e a importância das políticas públicas de fomento.“Estar aqui em Bonito, participando da 9ª edição da FLIB, é testemunhar a força transformadora da literatura. A feira mostra como o livro pode estar no centro da vida comunitária, conectando crianças, jovens, educadores e toda a população. Para o Ministério da Cultura, é motivo de orgulho apoiar um evento que promove inclusão, diversidade e cidadania por meio da leitura e da escrita. Cada obra compartilhada aqui representa também um investimento no futuro do nosso país, porque formar leitores é formar cidadãos críticos, criativos e conscientes.”

O idealizador da feira, Carlos Porto, lembrou o caminho percorrido até aqui e lançou um olhar para o futuro: “Nove anos atrás parecia uma loucura falar em uma feira literária em Bonito. Hoje, a cidade abraça esse projeto, que é construído por muitas mãos. Cada edição é um recomeço e já estamos preparando a décima, em 2026, quando celebraremos uma década de história da FLIB.”

Já a vice-prefeita de Bonito, Juliana Salvadori, ressaltou a importância da feira dentro do calendário de eventos do município. “A FLIB é mais do que um evento no nosso calendário cultural: é uma oportunidade de transformar vidas. Quando vemos nossas crianças participando das oficinas, explorando o Pavilhão das Letras ou subindo ao palco para receber prêmios por suas próprias histórias, entendemos a dimensão do que estamos construindo. A feira semeia conhecimento, autoestima e pertencimento, e deixa marcas que acompanham esses jovens para sempre. É um orgulho para Bonito ver a cidade reconhecida não apenas por sua beleza natural, mas também como território de cultura e literatura.”

Premiações – A abertura também foi marcada pela entrega dos prêmios do 3º Concurso de Redação, que teve como tema “Literatura: a autoria, a arte, a vida”. O concurso envolveu escolas urbanas e rurais e premiou seis estudantes que deram vida a narrativas de fantasia, memórias familiares e reflexões sobre o passado. Confira os vencedores:

Categoria I (5º ao 7º ano):

  • 1º lugar: Diário de um ipê amarelo — Kauan Matheus Paim Bom (6º ano, EM Profª Durvalina Dorneles Teixeira) — profª Leia Cristina Oliveira Santos
  • 2º lugar: O caderno da minha vida — João Paulo Alberico Rodrigues (5º ano, EM João Alves de Nóbrega) — profª Simone Gomes da Costa
  • 3º lugar: As aventuras da Clara na literatura — Maria Clara Santana de Oliveira (5º ano, EM João Alves de Arruda) — profª Marinalva de Souza

Categoria II (8º e 9º ano):

  • 1º lugar: O reino — Esmeralda da Costa de Souza (9º ano, EM Rural Ozório Jacques) — profª Adriana Ortiz de Matos
  • 2º lugar: O indígena na floresta — Emerson Pedroso Abicho (8º ano, EM Rural Ozório Jacques) — profª Adriana Ortiz de Matos
  • 3º lugar: Tempos antigos — Luciano Fernandes da Conceição (9º ano, EM Rural Ozório Jacques) — profª Adriana Ortiz de Matos

As falas dos estudantes deram o tom emotivo da cerimônia. O primeiro lugar da categoria inicial, Kauan Matheus Paim Bom, contou que seu Diário de um ipê amarelo nasceu da imaginação: “Contei a vida do ipê desde pequeno até florescer e ficar grandão. Estou muito feliz com o prêmio.”

Entre os do 8º e 9º anos, a campeã foi Esmeralda da Costa de Souza, autora de O reino, uma fantasia com mago e árvore encantada. Já o segundo colocado, Emerson Pedroso Abicho, trouxe à literatura a memória de sua família. “Minha história foi baseada em fatos reais, no que ouvi do meu avô. É sobre um indígena que se perdeu na floresta. Até hoje dizem que ele caminha por entre as árvores. Eu não estava confiante, mas quis registrar essa memória, e ganhar foi muito especial.”

O terceiro lugar, Luciano Fernandes da Conceição, também fez da memória uma ferramenta literária. Em Tempos antigos, recriou o cotidiano de outras gerações a partir de conversas com o pai. “Quis mostrar como a vida mudou. Antigamente, as pessoas andavam de carroça, iam a pé, usavam bicicleta. Hoje a gente tem carro e até avião. É importante lembrar do passado. Eu queria o primeiro lugar, mas fiquei feliz de estar entre os vencedores.”

A professora Adriana Ortiz, que orientou os alunos da Escola Rural Ozório Jacques, avaliou o resultado com orgulho. “Eles se reconhecem nas histórias que escrevem, seja ao recriar memórias familiares ou ao inventar mundos fantásticos. Isso fortalece o aprendizado e amplia a confiança de cada um.”

Música – A animação foi noite adentro na Praça da Liberdade, com as apresentações dos cantores Silveira, Begèt de Lucena e do grupo Mulheres de Quinta.

A programação completa está disponível em https://flibonito.com/programacao-2025/

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Turismo

Atrativos turísticos de Bonito recebem certificação de segurança do Corpo de Bombeiros

Eventos

Flib 2025 começa hoje em Bonito com programação cultural gratuita

Esportes

Bonito recebe circuito de vôlei de areia

Hospital de Bonito passa a oferecer vasectomia pelo SUS

Temporal provoca queda de árvores em Bonito

Bonito recebe edição do Conexão CNM

Saúde

Hospital de Bonito passa a oferecer vasectomia pelo SUS

Publicidade

Alerta

Temporal provoca queda de árvores em Bonito

ÚLTIMAS

Libertadores

Palmeiras vence River Plate de 2 a 1

Jogo aconteceu em Buenos Aires na noite de quarta-feira (17)

Pautado

Câmara dos Deputados aprova urgência em projeto sobre anistia

Foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo