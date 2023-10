Bonito abre processo seletivo para contratação de professores temporários em 2024

Divulgação

A Secretaria de Educação e Cultura de Bonito (Semec) abriu Processo Seletivo Simplificado, para compor o cadastro reserva para contratação temporária/convocação de professores nas unidades escolares, urbanas e rurais, da rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2024.

O processo seletivo tem como objetivo regulamentar o cadastro e seleção de interessados em compor o quadro de reserva de Professor Temporário para o próximo ano, que poderão ser chamados para substituir profissionais da Educação do Magistério, afastados para exercer função nos cargos de professor efetivo a serviço da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, professor readaptado, redução de carga horária para acompanhar filhos com atendimento especializado, mandatos classistas, afastamentos com ônus e sem ônus, licenças funcionais, afastamentos e cedências.

A inscrição será realizada EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, disponível em CADASTRO PROFESSOR TEMPORÁRIO (genesis.tec.br) no período 30/10/2023 a 08/11/2023, sem possibilidade de prorrogação.

Os resultados da análise dos currículos serão publicados no Diário Oficial dos Municípios diariooficialms.com.br/assomasul (ASSOMASUL) e no site da Prefeitura Municipal de Bonito no dia 27 de novembro de 2023.

Confira o edital completo:

republicacao-por-incorrecao-desconfiguracao-no-texto-edital-no0072023nBaixar