Bonito abre programação do Festival de Inverno 2026 com atrações gratuitas

Festival de Inverno de Bonito 2026 terá cinco dias de programação / Divulgação

Bonito dá início, nesta quarta-feira (26), a cinco dias de programação cultural com a abertura oficial do Festival de Inverno de Bonito 2026. O evento reúne música, dança, teatro, artes visuais, literatura, gastronomia, artesanato e atividades para diferentes públicos em vários espaços da cidade.

A abertura oficial está marcada para as 19h, no Palco Sol. Antes disso, às 17h30, o cortejo de abertura parte da Prefeitura Municipal, acompanhado pela Banda Municipal de Bonito “Som das Águas de Bonito” e balizas. Às 18h30, o mesmo espaço recebe o Balé Municipal de Bonito e a Cia. Juvenil de Bonito, com o espetáculo “Luma”.

Após a solenidade, a programação segue durante a noite com atrações musicais e manifestações culturais. Entre os destaques desta quarta-feira estão a apresentação da Orquestra Jovem Sesc MS, às 21h, no Palco Lua, e o show Canta Bonito, às 22h30.

Grandes shows

A programação musical continua nos próximos dias com atrações de diferentes estilos. Na quinta-feira (27), Ferrugem se apresenta às 22h30, no Palco Lua.

Na sexta-feira (28), a agenda começa com a Turma da Boiadeirinha, às 17h30, também no Palco Lua, em uma atração voltada especialmente às crianças e às famílias. À noite, às 22h30, será a vez de Leo Foguette.

No sábado (29), o palco recebe Seu Jorge, às 22h30, em uma das atrações de maior destaque da programação.

O encerramento dos grandes shows ocorre no domingo (30), com Humberto & Ronaldo, às 21h30, no Palco Lua.

Cultura em diferentes espaços

Além da programação musical, o festival oferece uma série de atividades culturais ao longo dos cinco dias. A agenda inclui oficinas e vivências criativas, espetáculos de dança, teatro e circo, exposições, galerias e espaços dedicados ao artesanato de Bonito e de outras regiões de Mato Grosso do Sul.

O público também poderá visitar o Lounge Geek-Literário, conferir atividades na tenda de economia criativa e bioeconomia e participar de ações relacionadas à gastronomia e à cultura popular.

Com moradores e visitantes reunidos em diferentes pontos do município, o Festival de Inverno de Bonito amplia a programação cultural da cidade e promove encontros entre artistas, produtores, artesãos e o público durante os cinco dias de evento.

A programação completa do Festival de Inverno de Bonito 2026 está disponível na agenda oficial do evento.