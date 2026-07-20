Bonito abrirá inscrições para seleção de famílias do "Minha Casa, Minha Vida"

Iniciativa integra a política habitacional do município de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito abrirá, na próxima sexta-feira (24), as inscrições para a seleção de beneficiários de 20 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social) Sub-50, voltada às famílias enquadradas na faixa 1.

O período para se inscrever segue até o dia 21 de agosto. O atendimento será realizado presencialmente no Demurf (Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária), localizado na Rua 24 de Fevereiro, nº 1.780, no Centro de Bonito, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h30.

O programa é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social que atendam aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal e pelo edital do município. Entre as exigências estão possuir cadastro atualizado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e no Habix/Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), renda familiar mensal de até R$ 3.200,00, residir em Bonito há pelo menos dois anos e seis meses, além de não possuir imóvel e não ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais ou de regularização fundiária.

Das 20 moradias disponíveis, 30% serão destinadas a famílias monoparentais chefiadas por mulheres, 10% para famílias com pessoas com deficiência, 10% para idosos e os outros 50% serão distribuídos entre a demanda geral.

No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar toda a documentação prevista no edital, incluindo documentos pessoais, comprovantes de residência, de renda e dos cadastros exigidos, além dos documentos dos demais integrantes do núcleo familiar.

Após o encerramento das inscrições, a equipe responsável fará a análise da documentação apresentada e realizará visitas domiciliares para confirmar as informações prestadas pelos candidatos. A divulgação da lista preliminar dos classificados está prevista para o dia 21 de setembro, com prazo para apresentação de recursos antes da publicação do resultado final.

Segundo a Prefeitura de Bonito, a iniciativa integra a política habitacional do município e busca ampliar o acesso à moradia para famílias que atendem aos critérios do programa, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

Em caso de dúvidas, o atendimento é realizado pelo Demurf, presencialmente ou pelo e-mail: adm.demurf@bonito.ms.gov.br, além do telefone (67) 9 9250-7552.