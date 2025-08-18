Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 17:53

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Bonito adota medidas para conter despesas públicas

Decreto nº 277 busca manter equilíbrio fiscal diante da queda nos repasses do FPM e da crise econômica

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 15:43

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Bonito publicou nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial, o Decreto nº 277, que estabelece medidas de contenção de despesas no âmbito da Administração Pública Municipal. A decisão foi motivada pela redução nas previsões de receitas, especialmente pela queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e pelos reflexos da atual crise econômica nacional e internacional.

Segundo a gestão municipal, o objetivo é garantir o equilíbrio fiscal, assegurar a continuidade dos serviços essenciais e preservar a saúde financeira da administração pública.

Leia Também

• Frota escolar de Bonito passa por vistoria e recebe autorização do Detran

• Catedral Erudita leva música de concerto ao Festival de Inverno de Bonito 2025

• Bonito promove ações do Agosto Lilás contra a violência doméstica

Entre as principais medidas estão:

- Contingenciamento de despesas em todas as unidades da administração direta e indireta, priorizando recursos próprios;

- Revisão de contratos e convênios, mantendo apenas os essenciais;

- Suspensão de novas contratações, nomeações e compras, exceto em casos de comprovada necessidade e mediante autorização;

- Controle rigoroso de horas extras e concessão de diárias para eventos externos;

- Planejamento de compras com base em consumo real e necessidade imediata.

O decreto também determina que toda despesa extraordinária deverá ser previamente autorizada pela Secretaria de Governo ou pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

A Prefeitura reforça que o município enfrenta um momento delicado nas finanças públicas, reflexo de um cenário econômico adverso. As ações buscam manter os serviços públicos em funcionamento com responsabilidade, priorizando áreas essenciais como saúde, educação e assistência social.

As medidas previstas no Decreto nº 277 terão validade enquanto persistirem as condições de instabilidade financeira, podendo ser revistas ou revogadas conforme a evolução do cenário econômico.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Guarda Municipal de Bonito recebe novo fardamento

Lei

Feira Literária de Bonito entra para o Calendário Oficial de MS

Polícia

PM realiza palestras sobre prevenção à violência contra a mulher em Ladário

Jovem de 19 anos é presa com quase 15 kg de maconha na BR-262 em Ladário

Ladário aprova lei para trazer Justiça Restaurativa às escolas municipais

Casa é destruída pelo fogo em Ladário

Geral

Bonito inicia criação participativa de sua Marca Turística

Publicidade

Incidente

Ambulância fica destruída após pegar fogo em Bonito

ÚLTIMAS

Galeria de fotos

Confira fotos do rodeio na 4ª noite da ExpoAqui 2025

Esporte

Jovem enxadrista de Bodoquena conquista destaque nacional e internacional

Com apenas 13 anos, Lucas Pereira Ramalho já é um dos principais nomes do xadrez escolar brasileiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo