Bonito amplia atendimentos com reabilitação Física e Intelectual

O Centro de Especialidades em Reabilitação de Bonito (CER) recebeu habilitação do Ministério da Saúde, por meio da portaria GM/MS Nº 2.608, de 21 de dezembro de 2023, para atuar na rede de cuidados para pessoas com deficiência física e intelectual. A autorização considera os investimentos feitos na unidade, tanto no espaço físico, quanto na estruturação do atendimento e equipe multidisciplinar e garante recursos federais.

Para isso, a unidade foi ampliada, com melhoria das salas especificas para receber estes pacientes, como sala de integração sensorial e salas de atendimento pedagógico, muito utilizadas no atendimento ao autismo.

Também incluiu novos profissionais nas áreas de atuação, como pedagogos, pediatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, fonoaudióloga, psiquiatra, neurologista, enfermeiro e assistente social.

Outro importante investimento realizado na unidade é a aquisição de equipamentos específicos para fonoaudiologia, recebidos no início deste mês, com objetivo de otimizar o tratamento ao paciente, atuando em áreas mais especificas.

O laser, por exemplo; promove a melhoria em diversas funções orofaciais. Enquanto o eletroestimulador; é um método que traz benefícios na reabilitação de indivíduos com disfagia, disfonia, entre outros. A bandagem elástica terapêutica; atua na função motora dos músculos, aumenta a circulação sanguínea e linfática e proporciona maior propriocepção.

Com a certificação II, o CER Bonito objetiva atender até 400 pacientes, sendo 200 na reabilitação física e 200 na reabilitação intelectual e autistas.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito