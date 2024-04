Bonito apresenta o primeiro Plano Municipal de Cultura

Nesta terça-feira (23), ocorreu uma audiência pública de grande relevância para a comunidade bonitense. O evento teve como propósito apresentar o primeiro Plano Municipal de Cultura de Bonito, um marco na trajetória cultural do município.

O Plano Municipal de Cultura representa um esforço conjunto para promover e fortalecer as diversas expressões culturais presentes em Bonito. Durante a audiência, foram compartilhados os detalhes do documento, construído ao longo de um processo participativo e colaborativo, envolvendo diversos setores da sociedade.

Após a apresentação pública, o documento seguirá para análise jurídica e, posteriormente, para aprovação pela Câmara Municipal de Bonito. Este é um passo significativo para a consolidação das políticas culturais locais e para o reconhecimento e valorização do patrimônio cultural bonitense.

Um dos destaques da audiência foi a presença do Projeto Pantanow, realizado pelo SESI, representando o presidente e vice-presidente da FIEMS, Bruno Sampaio, Assessor Executivo de Cultura no Sistema FIEMS SESI.

A construção do Plano Municipal de Cultura de Bonito é um esforço conjunto e representa o compromisso de toda a comunidade com a preservação, promoção e democratização da cultura em nosso município. Agora, mais do que nunca, é momento de unir esforços para garantir que as políticas culturais estejam alinhadas com as necessidades da nossa comunidade.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito