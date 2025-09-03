Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 18:44

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Bonito apresenta projeto de revitalização do terminal rodoviário

Obra busca modernizar infraestrutura e melhorar o atendimento a turistas e moradores

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 14:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

O projeto de revitalização do Terminal Rodoviário de Bonito foi apresentado nesta terça-feira (2) na SEILOG, em Campo Grande, em uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Bonito e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A licitação da obra está prevista ainda para 2025.

A reunião técnica contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues, do deputado estadual Paulo Corrêa, do secretário de Infraestrutura e Logística Guilherme Alcântara, além de representantes da Agesul.

Leia Também

• Bonito celebra o Mês da Primeira Infância

• Bonito sediará Reditec 2025, maior encontro da Rede Federal de Educação Profissional

O terminal é um ponto estratégico para o município, atendendo moradores e visitantes que chegam por transporte terrestre. A revitalização visa fortalecer a infraestrutura urbana e turística, garantindo melhor mobilidade e acolhimento aos turistas que visitam Bonito, referência nacional e internacional em ecoturismo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Prefeitura de Bonito pede revisão em obra da MS-382

Turismo

Bonito ganha voos regulares da Latam e amplia conectividade aérea

Geral

Banda Municipal de Bonito conquista três premiações em campeonato estadual

Banda Municipal de Aquidauana celebra 53 anos de história

Banda Municipal encerra ensaios para o desfile dos 133 anos de Aquidauana

Apresentação da banda DZ6 cover do Charlie Brown Jr no Wills Restaurante

Geral

Prefeitura de Bonito antecipa pagamento dos servidores municipais

Publicidade

Policial

Bonito tem novo comandante na 1ª Companhia Independente da Polícia Militar

ÚLTIMAS

Cidades

Jardim decreta corte de gastos para manter equilíbrio fiscal

Medidas incluem redução de despesas, suspensão de eventos e restrição de contratações

Geral

PRF apreende 60 kg de skunk BR-262 em Miranda

Droga estava dividada em quatro malas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo