Bonito apresenta projeto de revitalização do terminal rodoviário

Obra busca modernizar infraestrutura e melhorar o atendimento a turistas e moradores
O projeto de revitalização do Terminal Rodoviário de Bonito foi apresentado nesta terça-feira (2) na SEILOG, em Campo Grande, em uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Bonito e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A licitação da obra está prevista ainda para 2025.
A reunião técnica contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues, do deputado estadual Paulo Corrêa, do secretário de Infraestrutura e Logística Guilherme Alcântara, além de representantes da Agesul.
O terminal é um ponto estratégico para o município, atendendo moradores e visitantes que chegam por transporte terrestre. A revitalização visa fortalecer a infraestrutura urbana e turística, garantindo melhor mobilidade e acolhimento aos turistas que visitam Bonito, referência nacional e internacional em ecoturismo.
