Bonito apresenta projeto de revitalização do terminal rodoviário

Assessoria de Comunicação

A reunião técnica contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues, do deputado estadual Paulo Corrêa, do secretário de Infraestrutura e Logística Guilherme Alcântara, além de representantes da Agesul.

O projeto de revitalização do Terminal Rodoviário de Bonito foi apresentado nesta terça-feira (2) na SEILOG, em Campo Grande, em uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Bonito e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A licitação da obra está prevista ainda para 2025.

O terminal é um ponto estratégico para o município, atendendo moradores e visitantes que chegam por transporte terrestre. A revitalização visa fortalecer a infraestrutura urbana e turística, garantindo melhor mobilidade e acolhimento aos turistas que visitam Bonito, referência nacional e internacional em ecoturismo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!