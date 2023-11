Bonito atinge índice de excelência em gestão fiscal

Bonito ficou bem posicionado no ranking / Divulgação

Bonito está entre os 10 municípios de Mato Grosso do Sul com melhor IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal) referente ao ano de 2022, levantamento feito pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). A Capital do Ecoturismo de MS atingiu, pelo segundo ano consecutivo, pontuação superior a 0,8 – considerado o nível de excelência. O resultado para 2022 – 0,9397 – é o melhor em dez anos.

O IFGV é obtido a partir de um levantamento de dados de cada cidade e apresenta quatro índices: autonomia, que é a capacidade de financiar a estrutura administrativa; a gestão com pessoal, que se refere ao grau de rigidez do orçamento em relação a gastos com servidores; liquidez, que aponta o cumprimento das obrigações financeiras; e os investimentos, que mostra a capacidade de gerar bem-estar e competitividade.

Para cada índice há uma pontuação que varia entre 0 e 1. Quanto mais próxima de 1, melhor a situação fiscal do município e quanto menor, pior é o desempenho