Bonito avança com obra de asfaltamento na Rua Aniceto Coelho

A Prefeitura de Bonito segue executando obras de recuperação asfáltica em diversas vias da cidade. Nesta semana, os serviços ganharam ritmo acelerado na Rua Aniceto Coelho, trecho localizado nas proximidades do Hotel Marruá. A ação faz parte do cronograma municipal de melhorias na infraestrutura viária.

O asfaltamento visa melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança e conforto para motoristas, pedestres, moradores e comerciantes da região. A obra busca corrigir irregularidades no pavimento, oferecendo uma superfície mais regular e segura para o tráfego de veículos.

Segundo a prefeitura, a intervenção reflete o compromisso da gestão municipal com a manutenção e qualificação do sistema viário, priorizando vias que apresentam maior necessidade de reparos ou que são estratégicas para o fluxo da cidade. A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, a região ganhe em acessibilidade e valorização.

A administração municipal pede a compreensão dos cidadãos durante a execução dos trabalhos, que podem causar intermitências no trânsito local. A previsão é que o asfaltamento na Rua Aniceto Coelho seja concluído em breve, integrando-se a um conjunto de obras similares planejadas para outros pontos de Bonito.

