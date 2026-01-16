Bonito avança com roçada de limpeza e manutenção urbana

A iniciativa visa não apenas a questão estética, mas também a prevenção de acidentes e a melhoria da drenagem urbana, especialmente com a chegada do período chuvoso / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito segue executando o cronograma de roçada em diversos pontos do município. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na Avenida Matheus Muller, uma das principais vias da cidade. A ação busca promover limpeza, organização e maior sensação de segurança para quem circula pelo local, beneficiando tanto moradores quanto turistas.

O serviço está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Obras, dentro da programação regular de manutenção dos espaços públicos. A iniciativa visa não apenas a questão estética, mas também a prevenção de acidentes e a melhoria da drenagem urbana, especialmente com a chegada do período chuvoso.

A roçada mecânica e manual faz parte do compromisso da gestão municipal com a preservação e o cuidado da cidade, que é um dos principais destinos turísticos do país. Manter as vias e canteiros limpos e conservados contribui para a boa imagem do município e para o bem-estar da população local.

A Prefeitura de Bonito informa que o cronograma seguirá por outras regiões, conforme planejamento estabelecido, e pede a colaboração dos cidadãos para a conservação dos espaços após a execução dos serviços.

