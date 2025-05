Bonito avança na construção de casas e investimentos de R$ 613 milhões

Governo entregou 50 novas casas da segunda etapa do Residencial Rio da Prata, em Bonito

Conhecido pela beleza natural e forte vocação turística, o município de Bonito vem consolidando seu desenvolvimento com um expressivo investimento do Governo de Mato Grosso do Sul, mais de R$ 613 milhões em obras e projetos em execução. Parte deles foram entregues quinta-feira (29) pelo governador Eduardo Riedel, em visita à cidade - que recebe neste fim de semana o Fórum Lide COP-30 para discutir ações diversas de sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Ao todo, R$ 42 milhões em obras de infraestrutura, habitação, saneamento e educação foram entregues à população bonitense, incluindo 50 casas no Residencial Rio da Prata, onde ocorreu a cerimônia de entrega com a participação de moradores e autoridades estaduais e municipais. As novas habitações foram erguidas pelo Governo Federal, com contrapartida do Estado, somando R$ 5,8 milhões de investimento.

"O propósito do Governo é atender as pessoas, nas mais diversas áreas. Hoje dezenas de famílias estão recebendo uma casa e realizando um sonho, e o Governo precisa trabalhar para levar o necessário, entregar aquilo que a população precisa. O investimento em obras estruturantes é pesado, garante o desenvolvimento e que o resultado chegue para toda sociedade", frisa o governador Eduardo Riedel.

As 50 unidades habitacionais fazem parte da segunda de três etapas do Residencial Rio da Prata, um projeto de redução do déficit habitacional e promoção da dignidade para famílias de baixa renda. Essas moradias, cada uma com 44 m² de área útil, totalizarão 151 residências no local.

Os esforços do Governo de Mato Grosso do Sul e demais parceiros - União, município, bancada federal - têm impulsionado melhorias em saúde, educação, infraestrutura e habitação em Bonito, refletindo o compromisso governamental com o municipalismo e com o crescimento e a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses.

"Entregar casas é mais do que um sonho, é uma realidade do desenvolvimento, e nosso Estado tem trabalhado na infraestrutura e na austeridade fiscal para ter condições de fazer inúmeras entregas, como essas aqui em Bonito", comenta o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gerson Claro.

Além disso das casas, o Governo do Estado investiu na melhoria da infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica e drenagem em diversos bairros, incluindo o Residencial Rio da Prata, Cohab e Marambaia 2 e 3, por meio do programa MS Ativo Municipalismo. Esses investimentos visam garantir melhor mobilidade, segurança e acessibilidade na região, somando praticamente de R$ 9 milhões em recursos.

Na área de saneamento, destaque para a ampliação do sistema de abastecimento de água, que inclui a construção de dois reservatórios de 500 m³, elevatórias, tratamento e quase 5 km de redes de distribuição. Essa obra, avaliada em R$ 8 milhões, promete melhorar o abastecimento hídrico da cidade e impulsionar o desenvolvimento sustentável e o turismo local.

