Bonito bate recorde de julho com 30 mil turistas

Divulgação

Um dos principais destinos de ecoturismo do mundo, a cidade de Bonito recebeu 30.491 turistas em julho. O número é recorde em comparação ao mesmo período nos últimos nove anos. Este cenário positivo é resultado de uma série de ações conjuntas do Governo do Estado, por meio da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), com a prefeitura e iniciativa privada.



Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo Observatório de Turismo e Eventos, que é coordenado pelo BCVB (Bonito Convention & Visitors Bureau), tendo apoio da Fundtur-MS para realização da pesquisa. O número de visitantes em julho deste ano foi 4,85% superior ao mesmo período de 2023.



Um dos fatores para este desempenho recorde são os voos diretos do aeroporto de Congonhas (São Paulo) para Bonito, assim como de Viracopos (Campinas). Eles são promovidos respectivamente pelas companhias Gol e Azul. De acordo com o trade turístico, esta oferta diária (voos diretos) fez a diferença para este cenário.



De acordo com o aeroporto regional de Bonito, foram feitos 4.007 desembarques neste mês, o que representa 12,95% dos turistas que estiveram na cidade neste período. O levantamento ainda mostra que a cidade recebeu 163.920 turistas de janeiro a julho de 2024.



Esforço conjunto



Para chegar aos números positivos em julho, houve um esforço conjunto em um trabalho de anos desenvolvido pela Fundtur-MS, para viabilizar junto à iniciativa privada voos diários e diretos de São Paulo para Bonito. Esta oferta foi disponibilizada em julho, mês de férias escolares.



Esta possibilidade impulsionou o fluxo turístico da região, tendo como consequência o aumento de turistas em julho de 29.519 (2023) para 30.941 (2024). Esta ampliação dos voos faz a diferença para trazer os turistas de fora do Estado e até estrangeiros, que desejam conhecer as belezas naturais da cidade.



“Esse incremento de novos voos pelas duas companhias é muito significativo e reflete no trabalho que a fundação tem realizado nos últimos anos, com o objetivo de melhorar a logística e oferta de assentos ao nosso principal destino”, afirmou o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling.